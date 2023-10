Il Napoli perde ma arriva a sorpresa una buona notizia

Notizie Calcio Napoli - Gli azzurri perdono la partita ma non la faccia: è quanto evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola dopo Napoli-Real Madrid 2-3. Una sconfitta, sì, ma giunta a testa alta e dopo una prestazione importante per gli uomini di Rudi Garcia.

Champions, cosa serve al Napoli per qualificarsi

Fortunatamente, però, arriva una buona notizia: ovvero la vittoria di Braga a Berlino, favorevole per i partenopei in chiave qualificazione. Ora - evidenzia il giornale - servirà vincere la doppia sfida contro i tedeschi per mettere al sicuro il secondo posto nel girone.