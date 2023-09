Il Napoli "perde" 15 giocatori per le Nazionali, è quasi record: solo una volta ne furono di più, il dato

Notizie Napoli calcio. E' ufficialmente iniziata la settimana della sosta per le Nazionali, con il Napoli reduce dalla prima sconfitta stagionale contro la Lazio.

Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, saranno 15 gli azzurri in giro per il mondo: quasi il record, che resta di 16 convocati a novembre del 2020, con Gattuso allenatore.