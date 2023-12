Il Napoli pensa a Kiwior per la difesa: spunta la richiesta dell'Arsenal

Il gol preso dal Cagliari dopo le sofferenze patite persino contro il Braga tolgono il velo a quella che è l’esigenza primaria del Napoli: serve un altro difensore centrale.

Jacub Kiwior

Il Napoli pensa a Kiwior

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, non è questione di soldi, De Laurentiis ha un budget per la sessione invernale anche di 30-40 milioni. Ma come sempre, non intende spenderli senza esserne convinto. Occhio agli esuberi della Premier: primo della lista l’ex Spezia, Jakub Kiwior ma, per il momento, l’Arsenal non sembra essere intenzionata a cederlo in prestito. Chiede 25 milioni di euro.

