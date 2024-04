Il Napoli oggi deve riscattare la pagina più brutta della recente storia azzurra

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Napoli-Frosinone che si giocherà oggi:

"Gli azzurri devono sfruttare le partite in casa e gli scontri diretti con le principali antagoniste un posto nelle coppe continentale. Ma vogliono riscattare anche la pesante sconfitta patita in Coppa Italia (0-4) proprio al Maradona. Una delle pagine più brutte della recente storia del Napoli. Non sarà facile perché la squadra di Di Francesco è invischiata nella lotta retrocessione e venderà cara la pelle. E tra l’altro è una formazione che può mettere in difficoltà gli azzurri per i suo modo di giocare, fatto di fraseggi stretti e ripartenze."