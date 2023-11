Il Napoli non vince più al Maradona, Gazzetta: è come se Diego si fosse 'girato', forse per questo Garcia è andato al suo murales

Ultime notizie Napoli - Lasciamo da parte i santi e pure lui, Diego Armando Maradona, che allo stadio del Napoli ha dato il nome. Inizia così l'analisi della Gazzetta dello Sport.

Ringrazieranno il cielo quelli di Berlino, che dopo dodici sconfitte vedono un barlume di luce nel pareggio di Fuorigrotta:

"Era il 27 settembre, il Napoli batteva l’Udinese per 4-1. Dopo quella volta i tifosi che hanno sempre riempito lo stadio hanno masticato amaro, nonostante il sostegno alla squadra non sia mai mancato. Niente, come se Diego si fosse girato dall’altra parte rispetto alla “sua” squadra. Forse pure per questo il giorno successivo il francese andò in pellegrinaggio all’altare-murale del campione argentino"