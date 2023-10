Il Napoli non teme mai un Verona quasi rassegnato e stremato: Garcia blinda la difesa

Napoli - Rudi Garcia felice per l'approccio alla gara del suo Napoli che si porta 0-3 e non teme mai l'avversario. Il Verona quasi rassegnato e stremato a correre dietro a Kvaratskhelia e compagni. Ottimo lavoro di Garcia che blinda la difesa in questa partita non scontata come riporta Il Mattino.