Il Napoli non si ferma più, CorSport si esalta: sarebbe da far vedere e rivedere nelle scuole calcio

Una squadra fantastica con due marziani. Il Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia non si ferma più, continua a incantare e a vincere come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Non c’è partita, non c’è avversario che tenga, soprattutto se i due gemelli del gol là davanti continuano a fare i fenomeni:

“Osi e Kvara hanno messo la firma anche sul colpo in casa del Sassuolo, insieme sono entrati in 43 dei 78 gol stagionali. Due mostri, anche se è la qualità di tutto il Napoli a essere di livello incredibile. Lo spettacolo che ha offerto sarebbe da far vedere e rivedere nelle scuole calcio”