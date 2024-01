Il Napoli non molla Dragusin: prima l'accordo col Genoa e poi l'assalto al giocatore

Napoli - Ultime da Repubblica sulla vicenda Dragusin Napoli:

Radu Dragusin, 21enne talento rumeno esploso col Genoa, è l'obiettivo di mercato del Napoli per la difesa a gennaio. I contatti con il Genoa sono frequenti: 20 milioni più Ostigard non hanno ancora fatto vacillare il Grifone che nel frattempo tratta pure con il Tottenham, squadra gradita a Dragusin. Ma il Napoli non ha mollato la presa e continua a lavorare pensando ad un rilancio per trovare l’intesa col Genoa e poi cercare l’accordo con il difensore scuola Juventus.