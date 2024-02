Il Napoli nel 2023 ha raggiunto il 2° utile più alto d'Europa! Meglio di Bayern e Manchester City, tutti i dati

La Serie A è il quarto campionato d’Europa, il valore è circa un terzo della Premier, ma finalmente qualcosa sta cambiando. È la fotografia dell’Italia dal nuovo rapporto Uefa 2024 che la Gazzetta dello Sport anticipa in esclusiva.

The European Club Finance and Investment Landscape è la situazione aggiornata degli oltre settecento club di prima divisione del continente:

"La proiezione finale del 2023 – il dato non è definitivo — indica che la Serie A è il torneo che cresce di più tra i top: la prospettiva è migliorare del 28% rispetto al 2022. Nel dettaglio, è la biglietteria che tira: +32%. Cifra spiegabile con l’aumento degli spettatori ma anche con il decollo dei prezzi. La tv va verso la saturazione, +6%, ma i campionati top non crescono più, anzi.

Grande risultato per il Napoli, ora 18° in Europa: da 157 a 277 milioni il fatturato. Ancora più significativo il dato sui profitti: ADL ha raggiunto 123 milioni di utile, soltanto lo United ha fatto meglio (165). Lo scudetto è stato un propulsore enorme.

L’anno scorso il Napoli era a -1, quindi in passivo. Ora precede Arsenal, Bayern, Liverpool, City, risultato già incredibile, e il Milan, 7° in Europa con 74 milioni (era a +4 nel ‘22). La Juventus ha la rosa di maggior valore in Italia (8° in Europa) con 769 milioni, più di nerazzurri (589) e Napoli (445)"