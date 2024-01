"Il Napoli è mio e me lo ricostruisco io", diktat di ADL sul calciomercato di gennaio: il retroscena

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis ricostruirà il Napoli in questo mese di gennaio si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che riporta un virgolettato del presidente proprio in merito alle operazioni che il club andrà a fare dopo l'arrivo di pasquale Mazzocchi.

Calciomercato Napoli gennaio

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Come dicevano le nonne: il risparmio non è mai guadagno. E Aurelio De Laurentiis, che conosce il valore degli affari e sa bene quale sia la differenza tra andarsene in giro in Champions League o starsene il martedì e il mercoledì in pantofole, non s’è messo a fare i conti, ha evitato di lusingarsi (?) per lo scudetto ed ha rotto gli indugi: il Napoli è mio e me lo «ricostruisco» io, con una sessantina di milioni necessari per provare a scongiurare il pericolo di dover imprecare alla luna e magari pure a se stesso".