Il Napoli inciampa e manca la terza vittoria di fila, Il Mattino: "Mancano grinta vera e precisione in area e Calzona lo sa"

Guai a credere che dopo l’effetto Garcia e l’effetto Mazzarri sia già svanito pure l’effetto Calzona. È la storia del Napoli, questo pareggio: un eterno vorrei ma proprio non posso. Perché questa squadra non riesce a darsi la scossa.

Il Napoli inciampa al Maradona

Come riporta Il Mattino, questo pari è un altro inciampo della stagione, un’altra prova di immaturità o dell’assenza di calore interno. Tre vittorie consecutive sono la missione impossibile. C’è solo Kvara a prendersi ogni cosa sulle spalle. Mancano grinta vera e precisione in area. Calzona lo sa: non si può prendere un gol in area piccola, in rovesciata, su palla inattiva, come le reti che si fanno in riva al mare. Ed è un peccato: perché qui si insegue il quinto posto, perché in Champions ne andranno in cinque il prossimo anno. Ma non così. Anche se Ciccio Calzona alla fine se la prende anche con l’arbitro Orsato che lascia il campo tra i “venduto venduto” dei 45mila del Maradona per il troppo tempo fatto perdere ai granata.