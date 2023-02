Il Napoli ha soffocato il Sassuolo, non riusciva a fare due passaggi di fila!

Con tutto il rispetto per i miti degli anni 80, Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Maradona e Careca. Nessuno in Italia ha oggi due così, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Osimhen e compagni hanno stradominato

In alcuni momenti, scrive il quotidiano, hanno addirittura soffocato la manovra del Sassuolo che non riusciva a fare due passaggi di fila:

"Tre uomini ad aggredire il portatore di palla e poi lanciare, la linea della difesa a metà campo, la manovra che si sviluppava solo in verticale con schemi chiaramente studiati. Quelli per Osimhen non sono lancioni da dietro, ma parabole sulle quali lo scatto in progressione disegna geometrie mandate a memoria"

