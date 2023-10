Il Napoli ha sentito il profumo dell’impresa, Gazzetta: Garcia avrebbe voluto essere Capuano nel capolavoro di Sorrentino «E’ stata la mano di Dio»

Ultime notizie Napoli - Gli applausi finali del Maradona si sovrappongono all’amarezza della sconfitta. Il Napoli ci ha creduto e ha pure sentito il profumo dell’impresa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il gol di Ostigard aveva fatto sgranare gli occhi verso la storia:

"Napoli in vantaggio con un gol di un difensore come nel 1987, il pareggio di Vinicius, poi ha colpito pure Bellingham. E Garcia dalla panchina aveva urlato serrando i pugni. Ma non con la durezza del rimprovero. Semmai avrebbe voluto essere Capuano quando nel film-capolavoro di Sorrentino «E’ stata la mano di Dio» scuote Fabietto: «Non ti disunire, non te lo puoi permettere…». E il Napoli ha sentito il messaggio del suo tecnico. Il 3-2 del Real diventa una punizione beffarda"