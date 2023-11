Il Napoli ha ritrovato tre leader silenziosi dopo il derby con la Salernitana: ecco chi sono

Ultime notizie Napoli - Caro vecchio Napoli, ora ti riconosco meglio. Inizia così il focus dedicato agli azzurri da parte della Gazzetta dello Sport.

La squadra campione d’Italia sta dando l’impressione di essere in ripresa e di trovare la capacità di ricreare equilibri:

"Attendendo che Garcia trovi il modo per sfruttare una rosa profonda e dalle caratteristiche più svariate, dal derby esce fuori un Napoli rinforzato su un vecchio asse.

Parte da Meret, passa per Lobotka e trova un ottimo terminale in Politano, che sta vivendo la sua migliore stagione in assoluto al compimento dei trent’anni. Sono punti precisi di riferimento per la squadra, dei leader silenziosi che stanno riprendendosi il ruolo di protagonisti"