Il Napoli ha rifiutato 20 milioni più bonus dalla Lazio per Zielinski: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il centrocampista Piotr Zielinski. Il polacco non è un mistero che piaccia molto alla Lazio di Maurizio Sarri. De Laurentiis, si legge sul quotidiano, ha rifiutato la prima offerta ufficiale di Lotito.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"De Laurentiis ha respinto l’offerta di 20 milioni più bonus per Zielinski, ma la Lazio non alzerà la posta e non aspetterà in eterno il polacco, indicato da Sarri come la prima scelta al posto di Milinkovic. Lotito, nel weekend trascorso a Villa San Sebastiano, ha ripreso a lavorare sulle alternative. La società biancoceleste non può farsi trovare impreparata e neppure perdere altro tempo".