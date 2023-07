Il Napoli ha provato a trattenere Kim, ecco cosa è andato storto con i suoi agenti

Calciomercato Napoli - Non solo gli addii di Spalletti e Giuntoli, il Napoli dovrà fronteggiare anche alcuni pesanti addii sul campo. Uno di questi è certamente quello di Kim Min-Jae che lascerà gli azzurri nelle prossime ore.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, sono giorni decisivi per prendere una decisione e voltare immediatamente pagina dopo l’esperienza Kim, nominato miglior difensore della serie A. Il Napoli ha provato a trattenerlo eliminando la clausola rescissoria, ma non c’è stato nullada fare con i suoi agenti, intenzionati a capitalizzare subito la grande stagione del muro azzurro, uno degli artefici principali della cavalcata tricolore