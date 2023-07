Il Napoli ha l'accordo con gli agenti di Kilman, il Wolverhampton apre alla cessione: è in pole per sostituire Kim!

Napoli - Sarà un mese di mercato molto movimentato quello di luglio per la SSC Napoli. La prima questione da risolvere è sicuramente quella legata al sostituto di Kim Min-Jae. Il difensore coreano è atteso oggi per le visite mediche con il Bayern Monaco. Appena sarà ufficiale il suo trasferimento, il Napoli cercherà di concludere quasi in contemporanea l'acquisto del difensore che prenderà il suo posto.

Kilman al Napoli, può sostituire Kim

Secondo quanto riportato dai colleghi dell'edizione in edicola oggi di Repubblica, il Napoli avrebbe messo Kilman nel mirino come nome principale. La società azzurra ci sta lavorando da tempo e il Wolverhampton ha aperto alla cessione. È questa la notizia che circola in Inghilterra nelle ultime ore: il veto alla partenza si è ammorbidito anche perché a Kilman piacerebbe giocare la Champions League con i campioni d’Italia.

Manca, però, ancora l’intesa sulla valutazione. Per il Wolverhampton è altissima: il prezzo è di 35 milioni di sterline che al cambio fa circa 40 milioni di euro. Il Napoli sta provando a trovare la giusta quadratura abbassando la richiesta del club. L’accordo con gli agenti di Kilman, con i quali il contatto è costante, potrebbe rappresentare un alleato prezioso.