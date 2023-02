"Il Napoli ha già vinto lo scudetto" Gazzetta: la decisione di Spalletti per evitare trappole mentali

Calcio Napoli - Josè Mourinho qualche settimana fa dichiarò che il Napoli ha già vinto lo scudetto. Una mossa mediatica per mettere pressione a Spalletti e squadra che però sul campo risposero con una prestazione davvero super contro i giallorossi. In questo momento è fuori dubbio che gli azzurri siano i favoriti per il tricolore ma Spalletti non vuole sentire minimamente parlare di campionato già chiuso e vinto.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola "Spalletti per evitare discussioni che possono diventare trappole mentali, dice di “non saper far di conto”. In realtà l’esperienza vissuta lo ha portato a diffidare anche degli amici come Mourinho, che sostiene «lo scudetto il Napoli lo ha già vinto»".