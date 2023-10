Il Napoli ha detto addio alla corsa scudetto? Primo tempo disastroso, la rimonta col Milan rischia di falsare i giudizi

Napoli - Il Napoli non va oltre il pareggio con il Milan e fallisce un altro scontro diretto in casa senza vincere. Era l'ultima spiaggia secondo Il Mattino per gli azzurri per unirsi alla corsa scudetto e fare un campionato di vertice. Il pareggio con il Milan lascia negli occhi l'entusiasmo della rimonta e rischia di falsare i giudizi. Facendo dimenticare un primo tempo disastroso che se si fosse chiuso 4-0 per il Milan non ci sarebbe stato nulla da recriminare.