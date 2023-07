Il Napoli ha 1 mese di tempo per comunicare il nuovo DS, spunta un nome importante

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli ha ufficialmente detto addio al Napoli nella serata del 30 giugno 2023. Con un messaggio sui social la società partenopea ha congedato il direttore sportivo dopo 8 anni. Ora Giuntoli dovrebbe andare alla Juventus, e come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il Napoli ha tempo fino al 30 luglio per comunicare il nome del nuovo direttore sportivo (contatti con Frederic Massara, ex ds del Milan). Per il momento, però, c’è fiducia nello scouting azzurro