Il Napoli fissa un prezzo monstre per Di Lorenzo: Conte ribadirà un concetto al suo agente

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alla situazione legata a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ha espresso più volte tramite il suo agente la netta volontà di andare via e lasciare il Napoli, nonostante un contratto che lo leghi agli azzurri fino al 30 giugno 2028. Il mister Antonio Conte parlerà col suo agente per ribadire quanto però Di Lorenzo sia un perno del suo progetto azzurro:

"Il Napoli ha fissato il prezzo per la sua partenza, vuole 30 milioni. Cifra monstre per un difensore di quasi 31 anni. Ma è un “pizzino” per Giuntoli e per il manager Giuffredi: un modo per ribadire che Di Lorenzo non è in vendita. Conte e Giuffredi parleranno nei prossimi giorni ed è probabile che in quella sede Conte ribadirà che Di Lorenzo è perno del progetto e resta anche il capitano del Napoli".