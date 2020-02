Il Napoli espugna San Siro, CdM: il Napoli rialza la testa con una vittoria alla Gattuso

Notizie Calcio Napoli - Inter-Napoli 0-1, vi proponiamo un estratto del commento del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Il Napoli ha rialzato la testa, dimostrando che la forza del collettivo (gara di grande sacrificio di tutti) ha lasciato da parte ricami e merletti e ha badato molto alla sostanza. Alla Gattuso, insomma. Con una grande compatezza difensiva, così come era accaduto contro la Lazio sempre in Coppa e contro la Juventus in campionato. Vittoria meritata (non accadeva dal 1991 che vincesse una semifinale di andata di Coppa) soprattutto perché il Napoli ha limitato il grande attacco dell’Inter. Gattuso ancora non sorride: «Continuiamo a pedalare, non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare».