Il Napoli di Spalletti supera quello di Sarri? Luciano può demolire qualsiasi primato, i numeri

Sessantaquattro gol in ventiquattro partite per il Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli di Spalletti supera quello di Sarri?

“Sessantaquattro gol diventano proiezioni, induce a sospettare che il primato di Sarri possa crollare, sommerso dalla valanga azzurra di Spalletti che a questo punto è già stata capace di fare meglio. I numeri, a modo loro, sanno anche esprimere un'anima. La prima volta che il Napoli andò oltre quota cento gol, stagione 2013-2014, Benitez. Nella sua seconda stagione riuscì a ripetersi e a toccare di nuovo 104 reti. Con Sarri 106 e poi 115. Spalletti può arrivare a 109 ma anche allungarsi fino ai 133, che demolirebbe qualsiasi primato”

