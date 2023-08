Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, il Napoli attende sviluppi sul mercato e continua a trattare Gabri Veiga: lo spagnolo servirebbe a prescindere da Zielinski. Una mezz’ala di qualità ma anche fisica sembra proprio l’antidoto giusto nelle gare bloccate in cui gli spazi sono pochi, come accaduto con l’Apollon Limassol.