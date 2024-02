Il Napoli ci riproverà per Conte, ecco perchè aveva rifiutato di prendere il posto di Garcia

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ci riproverà per avere sulla propria panchina, nella stagione 2024-2025, Antonio Conte. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

A giugno inizierà un domino di panchine importanti, si libereranno e tanti top club potrebbero virare le proprie attenzioni verso Conte:

"Non √® un segreto che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis abbia provato¬†a convincere Conte a prendere¬†la squadra dopo l‚Äôesperienza negativa con Garcia. Conte¬†non aveva fretta di tornare subito in panchina ed entrare a stagione in corso non era nei suoi programmi. Detto ci√≤, i ‚Äúno‚ÄĚ a De Laurentiis non erano e non sono definitivi. Conte¬†vuole sposare un progetto che senta suo, nel quale sia coinvolto pienamente"