Calciomercato Napoli - Per il ruolo di playmaker, intanto, Maxime Lopez del Sassuolo lancia messaggi e il Napoli riflette. Il regista francese ha chiesto espressamente di andare via, ma il club neroverde non intende svenderlo. La richiesta è di circa 20 milioni di euro: Garcia lo conosce dai tempi del Marsiglia e lo accoglierebbe a braccia aperte come vice di Lobotka. A riportarlo è l'edizione in edicola oggi de Il Mattino.