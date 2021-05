Il Napoli cambia velocità da marzo in poi! Tuttosport: da dicembre a febbraio meno del 50% di vittorie in A, mentre ora...

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, come racconta Tuttosport, è totalmente concentrato sulle ultime 5 partite che potrebbero regalargli un risultato clamoroso, l’accesso ai gironi di Champions.

“Sapete il Napoli nel periodo in cui sono mancati Osimhen, Mertens e poi gli altri attaccanti, in quale posizione di classifica si trovava? Dal 16 dicembre al 27 febbraio gli azzurri hanno giocato 12 partite in A con 5 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte (oltre alle eliminazioni dalla Coppa Italia e dall’Europa League), per un tortale di soli 16 punti ed un nono posto nella classifica parziale. Oggi è tutta un’altra musica ed il Napoli ha imboccato la strada giusta con 8 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta nelle ultime 11 gare”