Il Napoli attende l'Europeo di Lobotka: Spalletti lo terrà d’occhio per capire se potrà far parte del suo progetto

Calciomercato Napoli - In casa Napoli c’è grande attesa per quello che sarà il rendimento di Lobotka con la sua Slovacchia agli Europei. Ne parla Il Mattino.

“Questa è la speranza del Napoli e di Spalletti che così potrebbe trovarsi una pedina nuova di zecca per la prossima stagione. La convocazione ha lasciato un po’ tutti sorpresi visto il suo rendimento durante la stagione col Napoli. L’Europeo può rappresentare la sua grande opportunità di rivincita anche in chiave Napoli. Spalletti lo terrà d’occhio per capire se potrà far parte del suo progetto tecnico oppure se bisognerà trovare un sostituto e valutare la possibilità di cederlo”