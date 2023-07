Il Napoli anticipa tutti per Samardzic: lo ha studiato tutta la stagione

Il Napoli continua il suo mercato estivo senza farsi distrarre dai tanti nomi che circolano in entrata e quelli che possono dire addio. Ci sono novità ora per l'affare Samardzic.

Napoli: Samardzic studiato tutto l'anno

Napoli - Il Napoli vuole chiudere l'acquisto di Samardzic per rinforzare la zona di centrocampo. Il club azzurro lo vuole fare andando a chiudere per un giovane calciatore moderno che conosce alla perfezione tempi e modi di inserimento, sa fare gol, ma soprattutto sa creare spazio per i compagni. Come riporta Il Mattino, il Napoli lo ha studiato attentamente per tutta la stagione e si è mosso prima di tutti per chiudere.