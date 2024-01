Il Napoli alza i centimetri: in arrivo nuovi giocatori per alzare la media

Napoli - Con Mazzarri che per il prossimo mese perderà anche due degli elementi messi meglio fisicamente come Osimhen (186 centimetri) e Anguissa (184). Il calciatore azzurro più alto tra quelli do movimento resta Amir Rrahmani con i suoi 192 centimetri. Ci sono poi Cajuste (188 cm), Natan (188) e Juan Jesus (185). Ma oltre il 30% dei calciatori presenti nella rosa azzurra non supera il metro e ottanta. Ecco perché sul mercato il Napoli segue profili specifici che possano regalare nuova linfa alla rosa: i 185 centimetri di Hojbjerg o Fofana, i 188 di Dier o i 191 di Dragusin per la difesa napoletana. Samardzic: 184 centimetri per aiutare la mediana, più di Lobotka e Zielinski.