L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in chiave calciomercato Napoli:



"Ieri, intanto, il club di De Laurentiis ha parlato con gli agenti di Matija Popovic, trequartista serbo ( classe 2006), svincolato dal Partizan Belgrado. Il Napoli sta valutando se fare l’operazione insieme al Frosinone, pronto a prendere in prestito Popovic fino al termine della stagione".