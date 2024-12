Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli 2.0 affonda. I tre colpi di Noslin fanno volare la Lazio di Baroni ai quarti di finale di Coppa Italia.

Come racconta Tuttosport, nella sfida dei turnover "ad avere la peggio è decisamente Antonio Conte: troppo invasive le rotazioni di un Napoli spaesato e mai realmente in partita, azionato da qualche accelerata sporadica di Neres e tenuto in vita dalle parate di Caprile".