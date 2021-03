Il Milan prepara il Manchester United prima del Napoli: Theo Hernandez rientra, Ibrahimovic e altri tre rossoneri ancora out

Ultime Serie A - Il Milan, prossimo avversario del Napoli, domani sera affronterà il Manchester United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Novità di formazione? Le ultime dalla Gazzetta dello Sport.

"Ieri Theo Hernandez si è allenato con il gruppo, il fastidio al perone è stato smaltito. Il francese ha buone possibilità di riprendersi il posto sulla fascia, con Calabria a destra; al centro Kjaer e uno tra Tomori e Romagnoli. A centrocampo Tonali, mentre davanti Pioli avrà gli uomini contati: con Rebic, Mandzukic e Ibrahimovic ancora out (per loro lavoro personalizzato, come per Bennacer) e Hauge fuori dalla lista Uefa, toccherà a Leao reggere il peso dell’attacco"