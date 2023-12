"Il migliore in campo per la seconda partita consecutiva: eroico sul rigore di Pessina", le pagelle di Meret

In Napoli Monza è Meret il migliore in campo e i quotidiani spiegano le sue pagelle:

Corriere dello Sport 7,5 - Spettatore fino al 65’. Poi, minuto di panico: mura Birindelli che piomba da sinistra, e un attimo dopo si ritrova Pessina di fronte dal dischetto; e para, la blocca. Poi, chiede la sostituzione: e così si scopre che era pure infortunato, quando ha salvato la patria. Eroico.

Gazzetta dello Sport 7 - Era già infortunato quando l'arbitro fischia il rigore. Pessina forse non se n'era accorto, ma sembra fare in modo che il portiere non debba sforzarsi troppo

Il Mattino 7 - Primo tempo a non occuparsi di nulla, attento sulla girata di Colombo e bravo a non farsi ingannare da Pessina sul calcio di rigore. Si fa male al 73’ ed esce

Tuttosport 7 - Il migliore in campo per la seconda partita consecutiva. Para il rigore decisivo a Pessina, poi lascia il campo per un problema fisico. Contini (29’ st) 6