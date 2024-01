Negli ultimi giorni di mercato le trattative si moltiplicano con i club alla caccia degli ultimi colpi. Ieri giornata intensa in casa Udinese: da una parte l’affare Perez con il Napoli, dall’altra il nuovo tentativo della Juventus per Samardzic e pure Pereyra. Il Messaggero Veneto apre le pagine sull’Udinese chiarendo le situazioni di mercato. Frenata nella trattativa Perez-Napoli perchè i friulani non hanno trovato un sostituto e i campani preferiscono trattenere Ostigard.