Il Messaggero - Sarri vuole cedere Luis Alberto per prendere Allan: il tecnico ha già parlato con il brasiliano

Serie A - Come si legge nell'edizione odierna de Il Messaggero, Sarri vorrebbe cedere Luis Alberto per prendere Allan o Vecino alla Lazio:

"Anche perché Sarri vorrebbe al suo posto Mattias Vecino, in uscita praticamente gratis dall’Inter perché in scadenza a giugno. L’allenatore si riprenderebbe subito in mediana pure un suo vecchio pallino partenopeo: ha parlato con Allan, che ora l’Everton è disponibile a cedere per sei mesi in prestito. Sia l’argentino che il brasiliano (con passaporto portoghese) però guadagnano tanto e si tratterebbe oltretutto di colpi ultratrentenni, che si scontrerebbero con quanto dichiarato dallo stesso allenatore a San Siro: «Con la società abbiamo parlato di un ringiovanimento»”.