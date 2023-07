Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Messaggero scrive su Sarri ed il sogno Zielinski:

"Tra i sogni, anche se quasi impossibile, c’è Zielinski, ancora a colloquio col Napoli per un rinnovo con ingaggio di circa 3 milioni. Il polacco è da tempo tra i desideri del Comandante assieme a Berardi, ma il patron anche in questo caso ha più volte fatto intuire che l’affare difficilmente si farà per l’elevata richiesta del Sassuolo (35 milioni) e la scarsa a suo dire maturità del giocatore".