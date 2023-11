Il Messaggero - Lotito spera nelle dimissioni di Sarri: non ha intenzione di continuare a pagarlo fino al 2025

Serie A - Claudio Lotito spera nelle dimissioni di Maurizio Sarri si legge questa mattina sulle pagine de Il Messaggero:

“Chissà se Maurizio è pronto a dimettersi davvero p è solo l’ennesimo disperato tentativo di spaventare un gruppo a lui legatissimo. A giugno mediterà comunque se interrompere in anticipo il rapporto, nonostante poche settimane fa abbia giurato amore eterno per non delegittimassi di fronte all’ambiente e allo spogliatoio. La società lo ha pressato per quel discorso per rimandare i corteggiatori dall’Arabia al loro posto.

Tutto vano, perché in fondo ora il primo a sperare in un suo passo indietro è Lotito, che non ha nessuna intenzione di licenziare Sarri e riconoscergli almeno 10 milioni lordi sino alla scadenza (2025) del contratto. Per questo già mesi fa ha declinato la candidatura di Tudor, rimandando ogni decisione sul futuro, con la suggestione dell’ex Scaloni (dimissionario con l’Argentina) di ritorno a Formello”.