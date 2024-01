Sfida importante oggi all'Olimpico. La Lazio, reduce dallo stop in Supercoppa Italiana in semifinale contro l'Inter, torna in campo in campionato sfrontando il Napoli che invece contro i nerazzurri hanno perso in finale del torneo. Voglia di tornare a lottare per un posto nell'Europa che conta per entrambe le formazioni con calcio d'inizio alle ore 18. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio, con il Napoli quasi uno spareggio per la Champions".