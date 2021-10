Il Messaggero - La sfida con Spalletti è un gioco pericoloso per la Roma: l'ex tecnico non ha mai perso all'Olimpico

Napoli calcio - Spalletti non ha mai perso da ex contro la Roma. L'edizione odierna de Il Messaggero scrive sui precedenti tra l'allenatore ed i giallorossi.

"La Roma vuole alzare la testa e proverà a farlo domenica pomeriggio tra le mura dell'Olimpico. I giallorossi arrivano dalle due sconfitte contro Juventus e Bodo/Glimt, ma l'avversario rischia di essere un problema per Mourinho. Nella Capitale arriva infatti il Napoli di Luciano Spalletti, che fino a questo momento è a punteggio pieno e ha dimostrato di non avere rivali. Il ritorno dell'ex tecnico giallorosso, che da quando ha lasciato la Roma non ha mai perso in uno scontro diretto con i giallorossi"