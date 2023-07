Il Messaggero - La Lazio ha offerto 4 milioni a Zielinski: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero scrive su Zielinski e la Lazio:

"Ad Auronzo Sarri è tornato ad alzare il telefono come faceva un tempo: ha chiamato Zielinski, la sera prima che i suoi agenti andassero a Dimaro. Ieri erano lì per trattare il rinnovo (incontro positivo), ma anche per portare l’offerta della Lazio: 20 milioni più bonus, 4 al polacco in scadenza di contratto con il Napoli fra un anno. Il 29enne è pronto a dire no a 12 milioni a stagione dall’Arabia pur di restare sotto il Vesuvio oppure comunque in Italia, raggiungendo Maurizio".