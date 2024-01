Il Messaggero - C'è il Napoli di De Laurentiis tra gli ammiratori di Mourinho

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero ci sarebbe anche il Napoli tra le squadre italiane che ammirerebbe molto José Mourinho il quale è stato esonerato dalla Roma non più tardi di qualche giorno fa:

"Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri anche nella prossima stagione. E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un top-tecnico".