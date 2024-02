Il Mattino - Zielinski ufficialmente ai box: chissà se sarà l'ultima volta...

Ultime news Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli commenta la situazione Piotr Zielinski così:

"Dalle stelle allo.. stallo. Fino all'inevitabile epilogo che si consumerà mestamente a giugno prossimo. Da quell'istantanea allo Stadium con la Juventus del 23 aprile scorso, che per tutti i tifosi azzurri significava lo scudetto, fino alla fotografia di un giocatore che ormai vive da separato in casa... Napoli. È la storia recente di Piotr Zielinski che un po' di "storia" pure l'ha passata e l'ha fatta con la casacca azzurra. Di questi tempi, poi, trascorrere otto anni in un club non è cosa di tutti i giorni e da tutti i calciatori.

«Il giocatore sta male, difficile che venga convocato», ha tagliato corto ieri pomeriggio il tecnico Mazzarri. Ufficialmente l'ennesima noia muscolare terrà fuori la mezzala polacca dalla sfida di oggi pomeriggio con il Verona allo stadio Maradona. Non è la prima volta. E chissà se sarà l'ultima. Sta di fatto che Zielinski da un po' di tempo a questa parte è praticamente fuori dal progetto Napoli. La notizia dell'esclusione dalla lista Champions di venerdì scorso è stata la conferma di un rapporto che si era incrinato, poi deteriorato fino a diventare insanabile. La gran parte dei tifosi però, il popolo del web, si è schierata apertamente a favore di Zielinski. Centinaia e centinaia di messaggi social dei supporter azzurri hanno manifestato affetto al centrocampista, dimostrando di non gradire il trattamento che gli era stato riservato".