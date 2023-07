Il Mattino - Zielinski profondamente scosso dal furto subito: la reazione ha appena ha saputo dell'accaduto

Calcio Napoli - "Negli ambienti calcistici si racconta che Piotr Zielinski sia profondamente scosso da quanto accaduto ieri" si legge oggi sul quotidiano Il Mattino che descrive lo stato d'animo del calciatore del Napoli dopo aver ricevuto la telefonata in cui gli è stato comunicato del furto avvenuto a casa sua mentre era in vacanza.

Piotr Zielinski

Furto casa di Zielinski

Come si legge su Il Mattino, Zielinski ha subito non solo il furto di oggetti di valore ma anche di tutte le auto tra cui una Mercedes dal valore di 200mila euro che poi successivamente è stata ritrovata. Il centrocampista si trovava in Sardegna quando è stato raggiunto dalla notizia. Il furto sarebbe mirato, si legge su Il Mattino, perchè probabilmente i ladri sapevano che Zielinski era fuori in quanto lo stesso aveva pubblicato sui social delle storie che lo ritraevano in vacanza. Così i malviventi hanno potuto agire praticamente indisturbati.