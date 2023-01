Calciomercato Napoli - Il Napoli può cedere Zielinski e Lozano a fine stagione. Il calciomercato per loro è molto attivo visto che sono in scadenza di contratto nel 2024. In arrivo novità sui due giocatori. Ecco quanto riporta Il Mattino:

È tutto in alto mare per Zielinski e Lozano. I paletti sono noti: 3 milione di euro di ingaggio e un salay cap da 75-80 milioni di euro massimo: o prolungamento riducendo i loro ingaggi o finiscono sul mercato. Senza rancori, senza tensione.