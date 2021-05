Il Mattino - Tweet De Laurentiis, la reazione di Gattuso! Il messaggio gli è stato letto dai suoi collaboratori prima di salire sul bus di ritorno

Calciomercato Napoli - Al termine di Spezia-Napoli arriva il messagio del presidente De Laurentiis al suo allenatore: «Bravo Gattuso». E' bastato solo un tweet per far capire come De Laurentiis passerà col sorriso il week end, lui che giusto un girone fa al termine di Napoli-Spezia, scese negli spogliatoi del Maradona per complimentarsi con Vincenzo Italiano per la vittoria contro il Napoli. Come riportato da Il Mattino, Gattuso si è tolto anche la soddisfazione di battere uno degli allenatori che De Laurentiis tiene in considerazione per la panchina del Napoli come suo successore.

Ultime Napoli, la reazione di Gattuso al tweet di De Laurentiis

Il Napoli è in zona Champions di nuovo da questo week end a prescindere dai risultati di Atalanta, Juventus e Milan (queste ultime si sfideranno tra loro). Prima di salire sul bus che porta verso Napoli, Gattuso si ferma a parlare con i suoi collaboratori e si gode il momento, non ha più la voglia di far polemica con De Laurentiis e quando gli leggono il tweet del presidente lui sorride.