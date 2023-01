Il Mattino torna su Ronaldo: De Laurentiis per portarlo al Napoli pretendeva due condizioni

Un miliardo di euro (tutto compreso) da qui al 2030. Sono: 23mila euro all'ora e 385 euro ogni minuto. Cristiano Ronaldo verrà ricordato per quello che ha guadagnato più di tutti nella storia del calcio e non solo. Di lui, il calcio vero e proprio non sentirà più parlare, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Ronaldo in Arabia Saudita, retroscena sul Napoli

“Al Manchester United era una specie di soprammobile, De Laurentiis per portarlo al Napoli pretendeva ingaggio pagato fino all'ultimo centesimo e la supervalutazione di Osimhen. Fino al 2025 giocherà a calcio nell'Al Nassr, poi entrerà come ambasciatore nelle fila del consorzio guidato dal PIF, Fondo per gli Investimenti Pubblici appartenente al principe saudita Mohammed Bin Salman, che ha pure comprato il Newcastle”

