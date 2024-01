Il Mattino su Spalletti: quella con il Napoli è una impresa da Olimpo del Calcio, tutti lo rimpiangono e lo invocano

Ultime notizie Napoli - Il trionfo dello spallettismo. A quasi vent'anni di distanza dalla prima Panchina d'Oro, vinta ai tempi dell'Udinese, Luciano Spalletti si ripete. Ne parla Il Mattino.

Spalletti e Napoli sono legati da qualcosa di indissolubile, lo scudetto:

“Come due genitori che si separano ma devono sempre occuparsi e amare i proprio figli. Mai una parola di amarezza, mai una frase acida. Sta facendo collezione di trofei perché quella con il Napoli è una impresa da Olimpo del Calcio: leggendaria.

È stata un'annata magica. Spalletti sulla panchina (d'oro) del Napoli ha portato tutti il meglio di sé: la sua ideologia, la confezione di un personaggio atipico e interessantissimo, non classificabile all'interno delle altre specie di tecnico esistenti in natura. E che ha entusiasmato mettendo insieme le vittorie e la grande bellezza.

Isolandosi come nessun altro al mondo: rintanato a Castel Volturno, in una stanzetta che era poi anche il suo ufficio, negli ultimi sette mesi di permanenza in azzurro. Le sue battute e i suoi paradossi hanno fatto sorridere in campo e fuori. Che a Napoli, visto il cammino di questa stagione, tutti rimpiangono e invocano”