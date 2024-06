Il Mattino su Spalletti: l'Italia soffre, è sconsolato, la sua analisi è spietata

Ultime notizie SSC Napoli - L’Italia non è quasi mai stata spallettiana, secondo la versione Napoli o quella sognata da tutti, ne parla Il Mattino.

L'Italia di Spalletti è costretta a uscire da quell’abito scintillante che il tecnico prova a farle indossare e che si era vista con l’Albania:

"La battaglia del possesso l’abbiamo perduta subito, era prevedibile ma non in questa misura. E meno male che non “dovevamo sopravalutarli”. La faccia di Spalletti è sconsolata, così come gli occhi che puntano verso il cielo. L’analisi del ct è spietata, la sconfitta è pesante. L’Italia non ha mai dato la sensazione di riuscire a non perdere"