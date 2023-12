Il Mattino su Palladino: piace a De Laurentiis, chissà che non sia uno dei candidati per l'estate

Ultime notizie Napoli - Raffaele Palladino ci ha messo pochissimo a svestire i panni del calciatore per indossare quelli dell'allenatore. E oggi sarà sulla panchina del Monza che affronterà il Napoli, come racconta Il Mattino.

Raffaele Palladino da Mugnano si è guadagnato tutto, fin dal primo minuto da calciatore:

“Il 3-4-2-1 è un marchio di fabbrica appreso alla bottega di Gasperini e fatto proprio con personalità forte e decisa. Non un caso che su questo allenatore rampante ci siano già gli occhi delle big italiane.

Piace anche a De Laurentiis e chissà che non possa essere proprio lui uno dei candidati al trono azzurro per la prossima stagione. Per ora, però, Palladino non ci pensa”